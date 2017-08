„Sie werden benötigt, wir brauchen Sie alle“

Die Prüfungsbesten Sabrina Düvel und Marvin Hahnel erhielten Präsente (mit Kreishandwerksmeister Uwe Hinz, Oliver Rojahn, Vorsitzender der Junioren des Handwerks, und Geschäftsführer Ronald Tolle).

Holzminden (08.08.17). Die demografische Entwicklung und eine „anhaltend hohe Studierneigung junger Menschen“ seien eine besondere Herausforderung für das Handwerk „vor allem in unserer Region“ und hätten „zu Verschiebungen im Verhältnis von beruflicher und akademischer Bildung“ geführt, so der stellvertretende Kreishandwerksmeister Karl-Heinz Bertram am Montagabend anlässlich der Freisprechungsfeier für die Handwerkslehrlinge im Sommer 2017. Hatte die Kreishandwerkerschaft Holzminden vor zehn Jahren noch 70 junge Frauen und Männer als Gesellen ins Berufsleben verabschieden können, so sind es in diesem Jahr 43 aus 15 unterschiedlichen Ausbildungsberufen, die Kreishandwerksmeister Uwe Hinz feierlich freisprach. Was für das Handwerk in vielen Zweigen Besetzungsprobleme und damit Nachwuchssorgen bedeutet, ist für die frischgebackenen und gut ausgebildeten Gesellen gleichbedeutend mit glänzenden Berufsaussichten – lebenslange Weiterqualifizierung vorausgesetzt. (spe)

