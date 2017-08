Droht Strafe wegen Steuerhinterziehung?

Kreis Holzminden (08.08.17). Anfang Februar titelt der TAH „Strafanzeige gegen die Kreisjägerschaft“ und berichtet über den Vorwurf, der Vorstand habe jahrelang „schwarze Kassen“ geführt. Während in der Jahreshauptversammlung der Jägerschaft wenige Tage später der neue Kreisjägermeister gewählt wird, ist die Anzeige an die Staatsanwaltschaft Hildesheim unterwegs. Seitdem sind – zumindest nach außen – Ruhe und Normalität eingekehrt bei den Jägern im Kreis Holzminden. Aber was ist aus der Anzeige geworden? Der TAH hat ein Schreiben der Staatsanwaltschaft eingesehen, woraus hervorgeht, dass die beschuldigten Vorstandsmitglieder mit einer Strafe wegen Steuerhinterziehung zu rechnen haben. (rei)

