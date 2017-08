3,7 Millionen Euro an Investitionen ausgelöst

Weserbergland (09.08.17). Der hohe Energieverbrauch bei alten Gebäuden belastet nicht nur den Geldbeutel von Privathaushalten, sondern macht zudem einen großen Anteil an Treibhausgasemissionen aus. Die Klimaschutzagentur Weserbergland sieht hier Handlungsbedarf und machte daher die energetische Sanierung 2015 und 2016 zu einem Themenschwerpunkt. In Kooperation mit dem Landkreis Holzminden wurden interessierte Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Saniererkampagne „Mach Dein Haus fit!“ darüber informiert, wie sie ihr Haus fit für die Zukunft machen. Über 2.000 Haushalte aus sechs Kommunen des Landkreises nahmen das Angebot der vor Ort-Beratung an und brachten auf diese Weise energetische Maßnahmen an ihren Immobilien auf den Weg. Zur Beratung waren in den vergangenen zwei Jahren Energieberater der Klimaschutzagentur in den Samtgemeinden Bodenwerder-Polle, Bevern, Eschershausen-Stadtoldendorf und Boffzen sowie der Stadt Holzminden und im Flecken Delligsen unterwegs. Im Auftrag der Verwaltung führten sie Gespräche bei Straßenrundgängen oder in den Immobilien der Interessenten. „Die hohe Anzahl an durchgeführten Beratungen ist für uns und den Klimaschutz im Landkreis ein großer Erfolg“, betont Angela Schürzeberg, Landrätin des Landkreises Holzminden, „denn gerade bei der Zukunftsgestaltung spielt Klimaschutz eine wichtige Rolle.“ Und auch die durchgeführte Evaluation zur Kampagne sei erfreulich: die Umsetzungsquote im Rahmen der empfohlenen energetischen Modernisierungen ist ebenfalls positiv zu bewerten. „In Summe haben wir damit schon jetzt Investitionen von insgesamt rund 3,7 Millionen Euro ausgelöst“, so Dr. Linda Hartmann, Klimaschutzmanagerin des Landkreises Holzminden. (tah)