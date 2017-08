Mann droht, Menschen zu erschießen und setzt eigene Wohnung in Brand

Bad Pyrmont (09.08.17). Am heutigen Mittwoch um 8.20 Uhr hat ein 30-jähriger Anwohner der Straße „An der scharfen Ecke“ in Bad Pyrmont über Polizeinotruf damit gedroht, Personen erschießen zu wollen. Die Polizei in Bad Pyrmont nahm die Drohung ernst und entsandte mehrere Funkstreifenwagen an den Einsatzort. Das Haus wurde umstellt. Unbeteiligte Personen waren nicht gefährdet. Der Mann hielt sich mit seinem Hund alleine in seiner Wohnung auf. Weitere Bewohner waren nicht anwesend. Als Spezialkräfte der Polizei, unter anderem die Verhandlungsgruppe der Polizeidirektion Göttingen und das SEK aus Hannover, auf der Anreise waren, setzte der 30-Jährige unerwartet Gegenstände in der Wohnung in Brand. Anschließend verließ er über den Balkon seiner Hochparterrewohnung das Haus und ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Feuerwehr löschte Glutnester in der Wohnung. Die Ermittlungen zu dem Hintergrund der Gefährdungslage dauern an.