Kommt jetzt der schulpolitische Brückenschlag?

Gemeinsam geht es voran, das zeigt auch dieses Foto vom Besuch der Ministerin in den BBS Holzminden.

Holzminden/Höxter (09.08.17). Am liebsten hätte es Andreas Hölzchen gehabt, wenn auch ein Vertreter des Kultusministeriums aus Düsseldorf am Tisch gesessen hätte, wenn hier und jetzt die Kooperationsvereinbarung unterschrieben worden wäre. Doch darauf muss der Schulleiter der Berufsbildenden Schulen Holzminden auch am Mittwoch noch warten. Aber Frauke Heiligenstadt, die niedersächsische Kultusministerin, hat – auf ihrer Reise durch den Landkreis Holzminden – gute Nachrichten aus Hannover mitgebracht: Noch in diesem Jahr soll die länderübergreifende Zusammenarbeit der Berufsbildenden Schulen in eine vertragliche Form gegossen werden. Und sie hat Heike Bickmann dabei. Die Dezernatsleiterin der Niedersächsischen Landesschulbehörde ist mit genau dieser Aufgabe betraut worden. „Es gibt Bewegung. Die Lichter sind auf grün gesetzt“, signalisiert Heike Bickmann, die seit März von Hannover aus die Sache vorantreibt. (bs)

