Über eine Million Euro für eine bessere Umwelt

Almut Kottwitz, Staatssekretärin im Niedersächsischen Umweltministerium, übergibt den Zuwendungsbescheid an Dr. Klaus Merker, Präsident der Niedersächsischen Landesforsten und Walter Hennecke, Forststamtsleiter der Niedersächsischen Landesforsten in Neuhaus.

Neuhaus (09.08.17). In einer Zeit, in der die Belastung der Umwelt durch zahlreiche Faktoren, wie dem zunehmenden Pkw-Verkehr, immer höher wird, muss in Projekte investiert werden, die dem entgegenwirken. Daher wird am Forstort Wildenkiel bei Neuhaus von den Niedersächsischen Landesforsten und dem Niedersächsischen Umweltministerium das Projekt „Hangmoor Wildenkiel“ initiiert. Mit dem Eigenanteil der Landesforsten von 316.000 Euro und dem Zuschuss des Umweltministeriums in Höhe von rund 948.000 Euro soll in einem langfristigen Prozess die Wiedervernässung des Hangmoores ermöglicht werden. Dazu kam jetzt Almut Kottwitz, Staatssekretärin im Niedersächsischen Umweltministerium, in das Wildparkhaus Neuhaus, um den niedersächsischen Zuwendungsbescheid zu übergeben. (tp)

