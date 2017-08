Symrise-Forscher seit zwei Wochen vermisst

Holzminden (10.08.17). Der Forschungsleiter für den Bereich Duftstoffe bei Symrise in Holzminden, Dr. Thorsten K., wird seit Ende Juli vermisst. Er verschwand spurlos während einer Wanderung auf der schottischen Insel Lewis and Harris. Der 48-Jährige machte auf der Insel, die zur Gruppe der „Äußeren Hebriden“ zählt, Urlaub. Am Freitag, 28. Juli, wurde er in dem Dorf „Air Uig“ zuletzt gesehen, am 31. Juli wurde er als vermisst gemeldet. Die schottische Polizei nahm die Suche nach dem deutschen Touristen auf. Zwei Tage später, am 2. August, wurde der Rucksack von Thorsten K. gefunden. Der britische Sender BBC berichtete, dass in dem Rucksack Gegenstände gefunden wurden, die dem Vermissten zugeordnet werden konnten. Weitere Spuren von ihm gibt es seither nicht, die Suche dauert an. Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit bei Symrise bestätigte, dass Thorsten K. vermisst wird. Momentan habe man im Unternehmen nur die Informationen aus den schottischen beziehungsweise britischen Medien. Aus Rücksicht auf die Familie wolle man aber zum jetzigen Zeitpunkt prinzipiell auch keine weiteren Angaben machen. (rei)