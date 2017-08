Hochwasseropfer: Anträge können gestellt werden

Kreis Holzminden (10.08.17). Mittel in Höhe von 50 Millionen Euro sollen für finanzielle Hilfen an Hochwassergeschädigte bereitgestellt werden. Das hat der Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Niedersächsischen Landtages am einstimmig beschlossen.

Für die Privathaushalte sind freiwillige finanzielle Leistungen vorgesehen. Die Soforthilfe soll akute Notlagen bei der Unterkunft oder der Wiederbeschaffung von Hausrat finanziell überbrücken. Bei einem Mindestschaden von 5.000 Euro können Privathaushalte unbürokratische Hilfe erhalten. Pro erwachsene Person können 500 Euro beantragt werden, pro Kind 250 Euro, maximal 2.500 Euro pro Haushalt. Bei ganz besonderen sozialen Notlagen ist unter strengen Voraussetzungen auch eine höhere Leistung möglich. Mehr Informationen zur Soforthilfe und das entsprechende Antragsformular werden ab Freitag, 11. August. unter www.hochwasser.niedersachsen.de in das Internet eingestellt. Ab Montag, 14. August, können die Anträge beim Landkreis Holzminden eingereicht werden.

Zentrale Ansprechpartner für die Abwicklung der Hochwasserschäden im Juli 2017 sind Ralph Schwekendiek (Telefon 05531/707-301) oder Sven Henze (Telefon 05531/707-426). Die E-mail-Adresse lautet wasser@landkreis-holzminden.de. Auf dem Postweg können die Anträge an Landkreis Holzminden, Untere Wasserbehörde, Postfach 13 53, 37593 Holzminden, gesandt werden.