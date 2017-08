In Stadtoldendorf und Wangelnstedt: Wer hat es auf Hunde abgesehen?

Die mit Nägeln versetzten Fleischbrocken.

Stadtoldendorf/Wangelnstedt (10.08.17). Die Hundehalter im Raum Stadtoldendorf sind beunruhigt: Unbekannte haben in dieser Woche an unterschiedlichen Orten im Bereich der Polizeistation Stadtoldendorf präparierte Fleischköder ausgelegt.

Der oder die Unbekannten haben im Raum Wangelnstedt Köder ausgelegt. Die mit Nägeln versetzten Fleischbrocken hat eine TAH-Leserin in der Feldmark, in der Wulfesmühle Richtung Wald, gefunden. Sie hat die Polizei informiert, und sie hat die acht Fleischbrocken vernichtet, bevor ein Haustier Schaden erlitten hat. Schlimmer traf es den Border Collie-Pudel-Mix eines Hundehalters in Stadtoldendorf, der zurzeit – nach dem Konsum eines vergifteten Köders – in der Tierärztlichen Hochschule in Hannover intensivmedizinisch versorgt wird. Den Köder hatte der Hund in der bebauten Ortsrandlage von Stadtoldendorf (Schmooanger) gefunden und gefressen.

Die Polizei Stadtoldendorf ermittelt und bittet jetzt die TAH-Leser um Mithilfe. Wer in Wangelnstedt oder Stadtoldendorf etwas beobachtet hat, oder wer Hinweise auf die Identität des oder der Täter machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05532/90130 zu melden.

Gleichzeitig appelliert die Polizei an die Hundehalter, beim Gassigehen besonders achtsam zu sein und zu verhindern, dass ihre Hunde das fressen, was sie beim Gassigehen finden.