Modernisierter Koffer, neues Fahrgestell

Regionsverbandspfarrer Dr. Wolfgang Schillack segnete das Einsatzteam der Johanniter und das in Dienst gestellte Fahrzeug.

Holzminden (10.08.17). Die Johanniter-Unfall-Hilfe Holzminden hat mit einem feierlichen Akt am Logenhaus in der Bahnhofstraße einen neuen (oder modernisierten) Rettungswagen in Dienst gestellt und in Betrieb genommen. Der RTW (steht für Rettungstransportwagen) wurde grunderneuert und erhielt ein neues Fahrgestell. Er wird im Regelrettungsdienst, fest eingebunden in den Rettungsdienst im Landkreis Holzminden, eingesetzt. (spe)

