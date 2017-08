Last-Minute Sieg und Kartenfeuerwerk

Der Beveraner Yaasin Cisse (rechts) im Duell mit dem Grünenplaner Jan Thomschke.

Grünenplan (10.08.17). Als wäre eine Englische Woche zum Saisonauftakt nicht genug, gab es auch gleich am ersten Spieltag der Fußball-Kreisliga ein Kreisliga-Topspiel. In Grünenplan standen sich der MTV Bevern und der gastgebende Tuspo gegenüber. Es war das erwartete Spiel auf Augenhöhe, das der Gastgeber am Ende etwas glücklich mit 3.1 gewinnen konnte. Den ersten Paukenschlag setzte es in der 7. Minute als Tuspo-Stürmer Marvin Lipke, nach Beveraner Ballverlust in der eigenen Hälfte ein starkes Tempodribbling im Sechzehner zum 1:0 vollendete.

Der MTV zeigte sich seinerseits aber wenig beeindruckt vom Rückstand und fand schnell ins Spiel zurück. Die erste zwingende Chance zum Ausgleich gab nach Distanzschuss in der 17. Minute vom MTVer Johannes Pötter, der jedoch knapp über den gegnerischen Kasten zielte. Danach wurde der MTV aus Bevern zunehmend die Mannschaft, die mehr Ballbesitz und mehr Spielanteile besaß. Mit einem Spielstand von 1:0 gingen die Teams letztlich in die Pause.

Die Hälfte zwei begann dagegen direkt mit einem großen Aufreger, weil der Beveraner Kai Engelmann, der aus Hälfte eins bereits mit Gelb vorbelastet war, nach unnötigem Foul an Tuspo-Mann Markus Langer Gelb/Rot sah und gleichzeitig einen Elfmeter verursachte. Seitens des MTV hatte man aber Glück im Unglück, da Keeper Sören Eilers den Elfer überragend parierte. Aufgrund der Unterzahl machten sich anschließend aber vereinzelt große Lücken in der bis dato starken Beveranver Defensive bemerkbar. Doch dann erzielte nach diversen Anpassungen von MTV-Trainer Werner Brennecke Noah Buske mit einem „Schlenzer“ ins obere linke Eck in der 70. Minute den 1:1-Ausgeich.

In der Schlussphase mussten sich Trainer, Spieler und Zuschauer unschöne Szenen ansehen, da MTV-Spieler Bastian Meyer wegen Fouls, und Torwart Sören Eilers nach anschließender unübersichtlicher Rangelei, vom Schiri Simon Falk mit Rot des Platzes verwiesen wurden. In der darauffolgenden dreiminütigen Nachspielzeit netze nach Freistoß und Konter zweimal Markus Langer zum 3:1 Sieg für den Tuspo ein. Nach dem Spiel hatten sowohl MTV-Coach Brennecke als auch Tuspo-Trainer Karsten Tute eine eindeutige Meinung. „Wir sind an der Niederlage selber Schuld. Wir haben 90 Minuten guten Fußball gespielt. Da darfst du dich nicht so unnötig provozieren lassen!“, meinte Brennecke im TAH-Interview. Die gute Leistung des MTV erkannte auch Karsten Tute an: „Schlussendlich bin ich natürlich sehr glücklich über die drei Punkte. Aber wir können mit unserer Leistung insgesamt nicht zufrieden sein, da Bevern uns spielerisch voraus war und einen Punkt eindeutig verdient gehabt hätte.“