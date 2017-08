René Wenzel erzielt das goldene Tor in der 85. Minute

Zweikampf zwischen dem Pegestorfer Alexander Bahl (links) und dem Boffzer Tim Witte.

Kreis Holzminden (10.08.17). Mit zum Teil deutlichen Siegen ist gestern Abend der erste Spieltag der Fußball-Kreisliga über die Bühne gegangen.

TSV Lenne – MTV Fürstenberg 9:2 (3:0). Die Niederlage ist irgendwo zu erwarten gewesen, die Höhe überrascht dann aber doch. „Uns hat es an jeglicher Aggressivität gefehlt, wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Natürlich kann man hier verlieren, aber so? Das geht gar nicht!“, ärgerte sich MTV-Chef Achim Helm nach Schlusspfiff. Tore: 1:0 Simon Vatterott (15.), 2:0 Niclas Mönkemeyer (30.), 3:0 Edward Urich (33.), 4:0 Björn Bettermann (47.), 5:0 Edward Urich (52.), 6:0 Edward Urich (57.), 7:0 Kevin Klassen (65.), 8:0 Kilian Nolte (75.), 8:1 Yannik Maßenberg (82.) , 8:2 Patrick Kleine (85.) , 9:2 Edward Urich (86.).

TSV Pegestorf – FC Boffzen 0:1 (0:0). Beide Seiten boten sich ein typisches 0:0-Spiel. Am Ende setzte sich der Gast glücklich nach einer hektischen Schlussphase durch. „Es war schnell klar, wer das erste Tor schießt, gewinnt“, meinte der FCler René Wenzel, der den Siegtreffer in der 85. Minute per Freistoß erzielte. Bis dahin waren beide Seiten nicht mehr vollzählig Auf Pegestorfer Seite musste Dario Winter vorzeitig zum Duschen, ihm folgten die beiden Boffzer Johannes Urlacher und Marvin Meilenbrock.

VfR Deensen – TSV Holenberg 3:2 (1:1). Der VfR blickt auf einen gelungenen Saisonauftakt vor eigenem Publikum zurück. In der ersten Halbzeit begegneten sich beide Seiten auf Augenhöhe, in der zweiten Halbzeit agierte der VfR deutlich aggressiver und feldüberlegen. Am Ende stand ein glücklicher, aber verdienter Erfolg der Weber-Elf. Tore: 1:0 Maik Henze (14.), 1:1 Kevin Suchy (19.), 2:1 Maik Henze (50.), 2:2 Kevin Suchy (72.), 3:2 Maik Heinze (92.).

MTSV Eschershausen – FC Stadtoldendorf 0:6 (0:3). MTVS-Abteilungsleiter Pohsner sprach nach Spielende von einem verdienten Sieg der Gäste, der aber zwei Tore zu hoch ausgefallen ist. „Wir hatten auch unsere Chancen, konnten uns aber nicht für unseren Aufwand belohnen“. Tore: 0:1 Niklas Grupe (4.), 0:2 Alexander Weber (33; ET), 0:3 Niclas Grupe (46.), 0:4 Fuat Kazan (65.), 0:5 Patrik Kirschnik (76.), 0:6 Fuaz Kazan 86.).