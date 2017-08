„Anpfiff“ – als ePaper heute gratis!

Kreis Holzminden (11.08.17). Sehnsüchtig haben die Fußball-Fans im Kreis Holzminden und weit darüber hinaus auf ihn gewartet, und heute ist es endlich soweit: Die TAH-Sonderveröffentlichung „Anpfiff“ erscheint passend zum Start der Fußballsaison 2017/18. Auf 32 Seiten stellt die TAH-Sportredaktion wieder umfassend alle Teams von der Fußball-Bezirksliga bis zur 1. Kreisklasse vor, dazu die vier Frauen-Teams, die der Kreis Holzminden hat. Aber das ist noch lange nicht alles, was der „Anpfiff“ zu bieten hat. Auch die Mannschaften aus dem Kreis Höxter – der FC Stahle, der TuS Lüchtringen, der SV Höxter und der SC Blau-Weiß Weser, die Spielgemeinschaft aus Lauenförde und Beverungen – wurden von den TAH-Reportern auf Herz und Niere geprüft. Das Beste an der ganzen Sache: Die komplette TAH-Ausgabe vom heutigen 11. August einschließlich „Anpfiff“ ist kostenlos als ePaper unter www.tah.de (oder direkt: epaper.tah.de) zu lesen. Wer den TAH lieber „klassisch“ lesen möchte und (noch) nicht abonniert hat, kann ihn an unzähligen Einzelverkaufsstellen im gesamten Kreis Holzminden sowie im benachbarten Kreis Höxter erwerben. (tah)

