SV Holzminden II stürmt an die Tabellenspitze

Der Beveraner Andreas Krummacker setzt zur Grätsche an und klärt konsequent die Situation vor dem Kaierder Leon Schirmer (links).

Kreis Holzminden (12.08.17). Mit Verstärkung aus der Ersten ist der SV Holzminden II an die Tabellenspitze der 1. Fußball-Kreisklasse gestürmt. Die Kreisstädter schenkten dem FC Hohe/Brökeln zehn Tore ein, davon erzielte die ersten vier Kevin Wilms.

SG Heinade/Deensen – SG GoLüWa 1:3 (1:0). Trotz zahlreicher Ausfälle konnte die SG eine schlagkräftige Truppe aufbieten. Von der ersten Minute waren die Forstbachtaler spielbestimmend, und der Gastgeber aus Heinade beschränkte sich auf die Defensive. Gelegentlich versuchte die SG über Konter zum Erfolg zu kommen. Nach einer Ecke stand am langen Pfosten Marvin Kirschnick, der den Ball aus fünf Metern unhaltbar zur 1:0-Führung in die Maschen hämmerte. Die SG zeigte sich kurze Zeit geschockt, aber übernahm aber weiterhin das Kommando, ohne bis zur Halbzeit zum Torerfolg zu kommen. In der Halbzeitpause fand SG-Coach Paul Natschke die richtigen Worte, und SG-Kapitän Marvin Scholtz erzielte mit einem kraftvollen Kopfball den 1:1-Ausgleich (55.). Weitere zehn Minuten später brachte Ünsal Ucar seine Farben mit 2:1 in Front (65.). Für die Entscheidung war Spielertrainer Kevin Bisset höchstpersönlich verantwortlich, in dem er den Ball zum 3:1 versenkte. „Im Großen und Ganzen war es ein verdienter Auswärtserfolg“, so SG-Chef Sven Häder. Laut Häder verdiente sich SG-Youngster Konrad Yanik Bestnoten.

SG Lenne/Wangelnstedt – SV Rühle 0:3 (0:1). Das 1:0 für den SV fiel in der 33. Minute durch Turhan Arikan nach einer Unordnung im Strafraum der SG. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause. Man sah, dass die Mannschaft von der Weser eine gute Übersicht hatte und auch einen starken Fußball spielte. Das 2:0 fiel dann durch einen Konter durch Alexander Felde in der 53. Minute. Der gleiche Spieler erhöhte dann das Ergebnis auf 3:0. Die SG bemühte sich, wenigsten den Ehrentreffer zu erzielen, wurde aber nicht mehr belohnt.

TSV Kaierde – MTV Bevern II 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Enrico Soares-de Figueiredo (32.), 2:0 Kevin Pirno (41.), 3:0 Marvin Deike (83.), 3:1 Til Engelmann (86.), 4:1 Leon Schirmer (89.).

SV Holzminden II – FC Hohe/Brökeln 10:1 (3:1). Tore: 1:0 Kevin Wilms (15.), 2:0 Kevin Wilms (21.), 2:1 Karsten Eberding (23.), 3:1 Kevin Wilms (35.), 4:1 Kevin Wilms (60.), 5:1 Zuher Mourad (71.), 6:1 Mohammad Hussein (82.), 7:1 Simon Masberg (82.), 8:1 Mohammad Hussein (85.), 9:1 Hadi Noureddine (85.), 10:1 Hamsi Ahmad.

VfB Negenborn – TSV Kirchbrak II 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Waldemar Kroter (29.), 0:2 Waldemar Kroter (51.), 0:3 Waldemar Kroter (67.), 0:4 Christopher Hacke (83.). (ue)