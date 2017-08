Ein Neubau wäre 1,4 Millionen Euro günstiger

Der Architekten-Vortrag führte virtuell auch ins Innere des Schulneubaus (hier die Aula mit Bühne).

Holzminden (11.08.17). Ringtausch – Teil II: Nachdem die Pläne für die Neugestaltung des Schulzentrums Liebigstraße als künftiges Campe-Gymnasium bereits im Februar vorgestellt wurden, gibt es jetzt zwei Varianten für das neue Domizil von Haupt-, Real- und Förderschule am Billerbeck zu sehen. Gleich zwei Kreis-Ausschüsse, nämlich der für Bildung, Kultur und Sport sowie der für Finanzen und Gebäudemanagement, dürfen sich anschauen, was aus dem Gebäude der einstigen Teichen-Grundschule und des heutigen Campe II machbar wäre – und was nach dessen Abriss hier entstehen könnte. Demnach würde ein kompletter Schul-Neubau mit 15,7 Millionen rund 1,4 Millionen Euro weniger kosten als die Kombination aus dem Erhalt des alten und dem Anbau eines neuen Gebäudes (17,1 Millionen). (rei)

