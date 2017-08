TAH verlost Karten für das After Business Party Boat

Die DJs Lucas und Jannick, die „White Brothers“, legen bevorzugt Musik der 80er und 90er Jahre auf.

Holzminden (11.08.17). „Leinen los und den Alltagsstress einfach mal links liegen lassen“, dieses Entspannungsprogramm empfiehlt Partymacher Björn Jerusalem. Der Mitveranstalter der Weihnachts-Party-Events in der Holzmindener Stadthalle (2016 „White Madness“) hat diesmal das „After Business Party Boat“ für das Ü-30-Publikum gechartert, das am Sonnabend, 26. August, in Holzminden ablegt zu einer sechsstündigen Partytour auf der Weser. Fast alle „Fahrkarten“ sind dafür schon verkauft. Der TAH verlost, exklusiv unter seinen Abonnenten, fünfmal zwei VIP-Tickets. (spe)

