Die „Stadtmäuse“ haben sich gut eingerichtet

Bürgermeister Daul besuchte mit Amtsleiter Moersener und Kita-Leiterin Meyer die Außengruppe „Die Stadtmäuse“.

Holzminden (11.08.17). „Die Stadtmäuse“ haben sich eingerichtet, sind angekommen in den bedarfsgerecht eingerichteten Räumen am unteren Ende der Fußgängerzone Obere Straße. Dass aus den von der Stadt angemieteten ehemaligen Geschäftsräumen so schnell eine Kita mit Wohlfühlatmosphäre werden würde, dazu bedurfte es Anfang Mai noch Vorstellungskraft und Fantasie. Inzwischen ist es hier heimelig geworden. Jetzt kam der Bürgermeister zu Besuch in die Außengruppe der Kita Neue Straße. (spe)

