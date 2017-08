Neunjähriger Junge wird bei Unfall in Beverungen verletzt

Beverungen (13.08.17). Am Freitagabend, 11. August, gegen 19.25 Uhr kam es in Beverungen in der Langen Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein neunjähriger Junge schwer verletzt wurde. Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg der Langen Straße in Richtung Herstelle und bog unvermittelt nach links ab, um diese an einer Querungshilfe zu überqueren. Dort kollidierte er mit dem Auto einer 20-Jährigen, die ebenfalls auf der Langen Straße in Richtung Herstelle unterwegs war.

Der Junge musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär verblieb, die Autofahrerin erlitt einen Schock. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 1.550 Euro.(tah)