48-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf dem Kratzeberg

Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge total beschädigt wurden und die Trümmer weit verteilt auf der Bundesstraße lagen.

Negenborn (13.08.17). Ein 48-jähriger Motorradfahrer aus der Wedemark ist am Sonntag gegen 12.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 64 zwischen Lobach und Negenborn tödlich verunglückt. Ausgangs der leichten Rechtskurve kurz vor der Kuppe des Kratzeberges geriet der Motorradfahrer mit seiner BMW nach links auf die Gegenspur und prallte frontal mit einem aus Negenborn kommenden VW Golf zusammen, in dem ein Mann und eine Frau aus Halle saßen. Der Biker stürzte in den Straßengraben. Versuche, ihn zu reanimieren, waren erfolglos, der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der Mann und die Frau aus Halle wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die B 64 ist voll gesperrt, der Verkehr wird über Arholzen umgeleitet. (spe)

