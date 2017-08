Auto kippt auf die Seite: Frau bei Unfall in Delligsen verletzt

Das Auto blieb bei dem Unfall auf der Seite liegen. Hier ist es bereits wieder aufgerichtet.

Delligsen (13.08.17). Bei einem Verkehrsunfall auf der L 462 in Delligsen ist am Freitagabend eine 55-jährige Frau verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Fahrzeug von Hohenbüchen kommend in Richtung Delligsen unterwegs. Vermutlich auf Grund der Wetterlage und „schmieriger“ Straßenverhältnisse verlor sie in dem kurvigen Straßenverlauf der Rotestraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte nach links von der Fahrbahn. Dort stieß sie in einem Heckenbereich an die Fahrbahnbegrenzung und Baumgehölz, wodurch das Fahrzeug ausgehebelt und auf die Beifahrerseite kippte. Das Unfallfahrzeug kam erst quer zur Fahrtrichtung auf der Fahrbahn liegend zum Stillstand. Vorsorglich wurde die Unfallfahrerin durch Rettungsdienst und Notarzt aus Alfeld zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus nach Alfeld gebracht. Nach ersten Einschätzungen hat die Fahrerin den Unfall leichtverletzt überstanden. (gl)

