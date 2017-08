MTV Bevern deklassiert den TSV Pegestorf

Der TSVer Sertac Sahbaz hat die große Chance zum 1:2-Anschlusstreffer, MTV Torwart Hendrik Horstkotte ist bereits geschlagen, aber Fabian Verwohlt rettet in letzter Sekunde.

Pegestorf (13.08.17). Nach dem desaströsen Saisondebüt traf der durch Verletzung und Sperren personalgeschwächte MTV Bevern auf den TSV Pegestorf. Beide Mannschaften starteten mit einer Niederlage in die Saison der Fußball-Kreisliga und hatten einiges gut zu machen. Nach getauschtem Heimrecht konnten die Burgberger aber auf ganzer Linie überzeugen und deklassierten den TSV Pegestorf auswärts mit 6:0. Bereits die erste Halbzeit startete furios. Nach nur drei Minuten gingen die Gäste aus Bevern durch Johannes Knödel mit 1:0 in Führung. Nach einer präzisen Flanke von Maximilian Schatte, musste Knödel den Ball nur noch per Kopf im TSVer Gehäuse versenken. Der MTV blieb dieser von Anfang an konsequenten Linie treu und überzeugte durch schönes Kombinationsspiel und permanentes Nachsetzten. So konnten die Gäste nur fünf Minuten später durch Johannes Pötter nach einer Flanke von Fabian Hindrichs das 2:0 bejubeln. Auch wenn der TSV nach und nach besser ins Spiel fand und sich einige Chancen zum Anschlusstreffer, wie in der 41. Minute, als der MTVer Fabian Verwohlt auf der Linie klären musste, erspielen konnten, blieb der MTV die stärkere Mannschaft. Das konsequente Nachsetzten der Gäste wurde dann in der 42. Minute erneut belohnt, als Knödel einen katastrophalen Torwartfehler nutze und den Ball zum 3:0 im Tor versenkte. Nur eine Minute später erhöhte Yaasin Moxamüd Cisse durch sehenswertes Ausspielen der gesamten Pegestorfer Abwehr auf 4:0. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause. Auch in der zweiten Halbzeit dominierte der MTV. In der 59. Minute war es erneut Cisse, der im Nachschuss nach dem zunächst abgewehrten Torschuss von Leif Jago auf 5:0 erhöhte. Der TSV hatte dem Spiel der Burgberger nicht viel entgegenzusetzten, sodass Dominik Gresens nach einer Ecke von Maximilian Schatte in der 81. Spielminute per Kopf zum 6:0 traf und das halbe Dutzend voll machte. Das 6:0 war zugleich der Endstand der Partie. MTV Trainer Werner Brennecke zeigte sich vollends zufrieden: „Ich bin wirklich zufrieden. Das sieht jetzt sehr gut aus, trotz der vielen Verletzten. In Grünenplan haben wir nicht clever genug gespielt, heute schon. Die Jungen fassen so langsam Fuß und ich denke, heute haben wir für die Platzverhältnisse die richtige Mischung zwischen Spiel und langen Bällen nach vorne gefunden“, so Brennecke. Weniger zufrieden, aber den Sieg der Gegner anerkennend zeigte sich hingegen TSV Spielertrainer Alessandro Startari: „Wir haben uns für heute viel mehr vorgenommen, aber haben die ersten 20 Minuten komplett verpennt. Dann haben wir uns einige Chancen erspielt, die wir aber nicht reingemacht haben. Nach dem 3:0 war das Spiel dann im Endeffekt geritzt. In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, das Übel nicht noch größer werden zu lassen. Ich kann es mir selber eigentlich nicht erklären, was heute los war. Wir sind weit unter unseren Möglichkeiten geblieben. Das war ein ganz schwarzer Tag, aber Respekt an den Gegner, der das hier verdient gewonnen hat.“ (lis)

TSV Pegestorf: David Stumpf, Cihangir Sevinc, Umberto Chirico, Alexander Bahl, Alessandro Statari, Martino Minniti, Nico Braukmüller, Stefan Schmidt, Francesco Startari, Arndt Rassmann, Sertac Sahbaz.

MTV Bevern: Hendrik Horstkotte, Mark Sünnemann, Markus Reich, Yaasin Moxamüd Cisse, Fabian Hindrichs, Tim Paletta, Maximilian Schatte, Johannes Knödel, Johannes Pötter, Fabian Verwohlt, Leif Jago.