Kreisstädter starten mit Pleite

Konsequent klärt der SVer Timo Schünemann die Situation.

Holzminden. Am ersten Spieltag der Fußball-Bezirksliga kassierte der SV Holzminden vor eigener Kulisse eine deutliche 3:6 (2:3)-Niederlage. Gegen den in allen Belangen besseren Gast von der Leine fand die Lotze-Elf nie die nötigen Mittel und agierte offensiv zumeist brotlos. Insgesamt zeigte der SV Alfeld einfach mehr Qualität und ging als sicherer Sieger vom Platz. Nach zwei Pflichtspielniederlagen – eine im Bezirkspokal und nun diese zum Ligaauftakt – reist der SV Holzminden am kommenden Wochenende zum MTV Aerzen. Vier Minuten waren absolviert, als SV-Angreifer Ramon Schreiner einen kapitalen Querpass der Gästeabwehr abfing und zur überraschenden 1:0-Führung traf. Aber die Grünhemden waren keineswegs geschockt. Denn von Beginn an drückten die Leinestädter aufs Tempo. Mit sehenswerten Kombinationsfußball, vor allem in den ersten 30 Minuten, stand Blau-Weiß immer wieder unter Beschuss. Die Hausherren wirkten häufig indisponiert. Besonders die rechte Abwehrseite bot den Gästen jede Menge Räume, um gefährlich aufzuziehen. „Wir wollten zunächst kompakt stehen, um ins Spiel zu finden. Ballgewinne in der Zentrale sollten für Entlastung sorgen“, gab SV-Übungsleiter Michael Lotze zu Protokoll. Das gelang allerdings viel zu selten. In der 12. Spielminute glich der Gast zum 1:1 nach einem Eckball aus. Nur fünf Minuten später musste SV-Keeper Johan Augustin wieder hinter sich greifen. Erneut patzte die rechte Abwehrseite der Blau-Weißen und ließ den Gegner seelenruhig in die Mitte flanken. Der Kopfball zum 2:1 für die Gäste war reine Formsache. Die Kicker aus Alfeld machten weiter Druck und setzten darauf, die knappe Führung erhöhen. Doch wieder war es ein Abspielfehler in der Vorwärtsbewegung, den die Lotze-Elf bestrafte. Kevin Wilms erlangte das Leder und tunnelte den heraneilenden Gästetorwart zum mehr als schmeichelhaften 2:2-Augleich in der 27. Minute. Danach schaltete der SV Alfeld einen Gang zurück – sichtlich angeschlagen. Die Begegnung plätscherte in den Folgeminuten bis zur Nachspielzeit der ersten Halbzeit so dahin. Spieler und Trainer hatten sich wohl gedanklich schon mit dem 2:2-Pausenstand arrangiert, als der SV Holzminden unnötig im eigenen Strafraum einen Elfmeter verursachte. Beim Strafstoß hatte Augustin keine Chance und der Gast ging mit einer 3:2-Führung in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel verstand es der SV Alfeld geschickt zu verwalten. Der Ball lief weiterhin sicher durch die eigenen Reihen, von einem Aufbäumen der Hausherren war nichts zu spüren. „Direkt nach der Pause wollten wir unseren Matchplan noch nicht verändern und weiter geduldig bleiben. Später dann aber selber offensiver werden. Mit den beiden Wechseln hatte ich mir mehr Stabilität ausgerechnet. Unter dem Strich konnten wir unser Spiel in der zweiten Halbzeit aber nicht verbessern“, gestand Michael Lotze nach Abpfiff. Die Treffer zum 4:2 und 5:2 für den SV Alfeld waren das Ergebnis eines weiterhin dominanten Auftritts, der sich eigentlich nur vorwerfen musste, nicht noch zielstrebiger beim Tor-abschluss zu agieren. In der 82. Minute durfte sich die Lotze-Truppe noch mal in die Ergebnisliste eintragen. Mohamed Chaabu staubte in der gegnerischen Box zum 3:5 ab. In der Nachspielzeit gelang den Gästen der Treffer zum 6:3-Endstand.

SV Holzminden: Johan Augustin – Artwasd Zaturjan, Yannick Holtz, Mohamed Chaabu, Ömer-Can Tuzun (45. Ramzi Gafsi), Ramon Schreiner, Kevin Wilms, Omran Bero, Timo Schünemann (45. Jonah Sandforth), Andre Broehland, Mats Lüttmann (85. Nabil Hussein).