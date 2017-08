Gartenfest in Corvey: Erst regnet es in Strömen, dann strömen die Besucher

Am Sonnabend ließ die Katze an einem Stand noch den Kopf hängen. Am Sonntag hatte sie keinen Grund mehr dazu.

Corvey (13.08.17). Gartenfreunde sind (eigentlich) wetterfeste Menschen. Doch das Gartenfest in Corvey litt am Sonnabend sehr unter dem Dauerregen. Matsch und recht wenige Besucher waren die Folge. Am Sonntag strömten dann aber die Besucher in den herrlichen Schlosspark und ließen sich inspirieren von der Pflanzenwelt und Dekoideen. (spe)

