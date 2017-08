Die kleine Bahn trotzt dem Wetter

Die Gartenbahnanlage mit über 1.000 Gleismetern begeistert Jahr für Jahr Groß und Klein.

Eschershausen (13.08.17). Beim 16. Gartenbahntreffen der LGB-Freunde Ith am Wochenende war ein alter Werbeslogan der großen Bahn Programm: "Alle reden vom Wetter. Wir nicht." Nach einem verregneten Sonnabend wurde es am Sonntag noch ein rundum schönes Treffen für große und kleine Bahnfreunde an der Anlage von Familie Timpert im Höfeweg. (jbo)

