Zukunft der Draisinenstrecke in Gefahr

Der Prallhang im Bereich Osterbrak wird durch das hin und her fließende Wasser immer mehr abgetragen, was durch das Hochwasser drastisch verstärkt wurde.

Dielmissen (14.08.17). Als wären die Belastungen durch starke Niederschläge, die in ein Hochwasser ausarten, nicht schon prekär genug, stellen sich in der Folge auch langfristige Probleme dar. Seit mehreren Wochen ist der Landkreis nun vermehrt von schwerwiegenden und lang anhaltenden Regenfällen geprägt, die aufgrund des entstandenem Hochwassers, zu diversen Zerstörungen führten, wie zum Beispiel in der Ernst-August-Straße in Holzminden. Des Weiteren führt das vermehrte Hochwasser der Lenne zu Problemen bei der Draisinenstrecke in Dielmissen, die seit gestern gesperrt ist. „Durch die vielen Regenfälle und ein in die Lenne gefallenes Hindernis hat die Lenne angefangen, aus dem Bach heraus zu mäandern und sich dabei binnen weniger Tage weit auf das Bahngelände gefressen, wo sie die Bahnstrecke gefährlich unterhöhlt“, erläuterte Oliver Victor, Geschäftsführer der Kultur-Bahnhof Bodenwerder GmbH, gegenüber dem TAH. (tp)

