„Mit einem weinenden und einem lachenden Auge“

Von links Pastorin Bertha Bolte-Wittchen, Sandra Henke, Regina Küster,Sabine Hagenstein, Irina Naumann, Angela Vorwerk-Affelt, Jens Rogel, Pastorin Annabelle Kattner.

Stadtoldendorf (14.08.17). Am Sonntag wurde in einem feierlichen Gottesdienst in der St.-Dionys-Kirche Regina Küster als Küsterin verabschiedet und Irina Naumann als neue Küsterin in ihren Dienst eingeführt. Pastorin Bolte-Wittchen und Pastorin Kattner gestalteten diesen Gottesdienst, in dem auch eine Taufe stattfand, gemeinsam. Zu Gast waren die Stadtoldendorfer Parforcehornbläser, die mit feierlichen Klängen gemeinsam mit Natalia Adolph an der Orgel die Gemeinde musikalisch begleiteten. (tah)

