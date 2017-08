DLRG Stadtoldendorf – Nordsee 2:1

Tobias Wagner, Stefan Schönfeld und Hartmut Kumlehn.

Stadtoldendorf (15.08.17). 2:1 – so lautete das Ergebnis des Inselschwimmens vom Festland nach Norderney. Diese Veranstaltung gilt als eine der traditionsreichsten und härtesten Schwimmveranstaltungen Deutschlands. Bereichert wird das Rennen durch internationale Teilnehmer, vor allem aus den Niederlanden und jetzt erstmals mit Eliteflossenschwimmern aus Kolumbien. Unter den Teilnehmern war auch eine Abordnung des DLRG aus Stadtoldendorf.

Die Schwimmstrecke verläuft von Hilgenriedersiel bis zum Jachthafen Norderney. Die Entfernung beträgt 8,2 Kilometer. Vorausgesetzt, man trifft die optimale Linie..!

In diesem Jahr stand die Durchführung aufgrund widriger Witterungsbedingungen auf des Messers Schneide. Unwetter am Vorabend hatten die Nordsee aufgewühlt, am Wettkampftag blies den Teilnehmern zusätzlich ein schneidender Gegenwind ins Gesicht. Erst am Morgen gab es die Startfreigabe durch das Wettkampfgericht. Abgesichert wurden die Athleten durch DLRG Teams aus dem ganzen Norden Deutschlands.

Für die DLRG Stadtoldendorf gingen die Kameraden Tobias Wagner, Stefan Schönfeld und Hartmut Kumlehn an den Start. Tobias Wagner konnte sich bei seiner ersten Teilnahme an einem derartigen Event über einen zwölften Platz in seiner Altersklasse freuen. Die Zeit von 2:50 Stunden lag etwas über der erhofften, aber die Bedingungen waren ja auch „etwas“ rauer als im Schwimmbecken. Stefan Schönfeld konnte das Rennen nun bereits zum dritten Mal finishen und kam eine Minute vor Wagner ins Ziel. Allerdings war er auch in der WK-Klasse Flossenschwimmen unterwegs. Hartmut Kumlehn, der vor drei Jahren dieses Rennen auch bereits gefinisht hatte, musste leider den Folgen einer langwierigen Rückenverletzung Tribut zollen, ein reguläres Training war im Vorfeld nicht möglich. Nachdem er bereits mehr als die Hälfte der Stecke zurückgelegt hatte, brach er das Rennen aus Sicherheitsgründen ab und ließ sich vom Begleitboot auf die Insel bringen.

Nachzutragen bleibt noch, dass wie in den Vorjahren wieder einmal die holländischen Monoflossenspezialisten als erstes ins Ziel kamen.

Insgesamt also eine gelungene Veranstaltung. Tobias Wagner, Stefan Schönfeld und Hartmut Kumlehn werden wieder melden, weitere Interessierte sind willkommen. Dann fällt das Ergebnis hoffentlich so aus, dass die Teilnehmer der DLRG Stadtoldendorf gegen die Nordsee alle bestehen.

Weitere Infos auf www.inselschwimmen-norderney.de

#