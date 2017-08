Präventionsrallye: Schwanger mit 16 – und dann?

Die Teilnehmer der Präventionsrallye.

Holzminden (15.08.17). Kim (16) hat die Nachricht vom Frauenarzt bekommen, dass sie schwanger ist. Bisher hatte sie die Befürchtungen verdrängt, jetzt ist es aber offensichtlich. Sie weiß nicht, wie sie es ihren Eltern beibringen soll und was nun auf sie zukommt. Sie ist noch Schülerin, und der Kontakt mit dem Vater des Kindes war ein One-Night-Stand. Sie fühlt sich total überfordert mit der Situation und hat auch ohne Schwangerschaft schon große Probleme mit den Eltern. Diese haben schon öfter gedroht, sie aus der Wohnung zu werfen, wenn sie wieder „Mist baut“. Sie macht sich große Sorgen, was jetzt passiert und wie sie ohne Geld und Unterstützung klar kommen soll.

Dies ist einer der Fälle, mit dem 27 Schülerinnen und Schüler der achten Klassen der Johannes-Falk-Schule in Holzminden unterwegs waren. Im Rahmen der ersten Präventionsrallye im Landkreis Holzminden suchten sie zwölf Beratungseinrichtungen und Fachdienste im Stadtgebiet auf. Dazu gehörten Kreisvolkshochschule Holzminden Pro-Aktiv-Center/SiJu, Projekt Begegnung/Ambulante Maßnahmen, Amtsgericht Holzminden, Jugendgerichtshilfe, Suchtberatungsstelle/ Mobile Jugendarbeit der STEP, Caritas, Familienrat, Erziehungsberatungsstelle, pro familia und Polizei. Im Beispiel der schwangeren Kim waren pro familia, Caritas und der Familienrat einbezogen, die konkrete Hilfen für vergleichbare Fälle anbieten.

Was kann man tun und wo findet man Hilfe, wenn man Probleme hat, die man allein nicht lösen kann? Wie arbeiten Institutionen, die helfen können? Nicht nur für Erwachsene ist es manchmal ein Problem, die richtigen Ansprechpartner zu finden – Jugendliche wissen oft überhaupt nicht, welche Angebote es gibt und wie diese Hilfe funktioniert. Hier setzte die erste Präventionsrallye an, die von der KVHS und dem Jugend- und Suchthilfeträger STEP initiiert und begleitet wurde und an dem sich unterschiedliche Facheinrichtungen beteiligten.

Sylke Hennigfeld vom Pro-Aktiv-Center der Kreisvolkshochschule Holzminden und Nicolas Schnipkoweit von der Mobilen Jugendarbeit der STEP konnten im Laufe der Jahre ihrer Arbeit in der Jugendberufshilfe und Jugend(sozial)arbeit feststellen, dass die Jugendlichen – wenn überhaupt – sehr abstrakte Vorstellungen davon haben, was in den jeweiligen Beratungsstellen oder Fachdiensten passiert. Das Hamelner Konzept für eine Präventionsrallye diente als Vorlage und wurde für den Landkreis Holzminden überarbeitet und angepasst. Hennigfeld und Schnipkoweit nahmen Kontakt zu den unterschiedlichen Einrichtungen auf und übernahmen gemeinsam mit den Schulsozialarbeiterinnen der Johannes-Falk-Schule Holzminden (Frau Siems, Frau Ahlbrecht) die Organisation.

Im Familienzentrum „Drehscheibe“ fanden morgens die Gruppen zusammen und lernten ihre Teamer kennen. Ein Jugendlicher schlüpfte in die Rolle eines Betroffenen, ein Anderer wurde zum Reporter und dokumentierte das Geschehen. So konnten sie anhand ihres Fallbeispiels erfahren, wie sich die Arbeit in den sozialen Einrichtungen, Gericht/Polizei darstellt und wer der Ansprechpartner in der jeweiligen Institution ist.

Besonders beeindruckend war für die Jugendlichen das Amtsgericht Holzminden. Im Vorflur des großen Verhandlungssaales wurde bereits zur Verhandlung von Klaus N. aufgerufen. Als sie den Saal betraten, wurden sie in Robe empfangen, und der „Fall Klaus“ wurde sehr realistisch „verhandelt“.

Unter dem Pavillon der Holzmindener Tafel wurde die „Sonderbar“ der Mobilen Jugendarbeit aufgebaut. Die Schüler konnten hier eine kleine Pause mit Tee, Wasser und Obst einlegen und sich austauschen. Die Rückmeldungen der Schüler, Teamer und aller beteiligten Einrichtungen waren sehr positiv. Präventionsarbeit „zum Anfassen“ und „Begreifen“ scheint ein guter Weg zu sein, um Interesse zu wecken.

Sylke Hennigfeld und Nicolas Schnipkoweit sind mit dem ersten Durchlauf der Präventionsrallye sehr zufrieden. Alle Einrichtungen zeigten großes Interesse daran, sich einzubringen und auch die Bereitschaft, dies zu wiederholen. Weitere interessierte Einrichtungen wollen sich bei einer Wiederholung anschließen. Einer Fortsetzung der Präventionsrallye im Landkreis Holzminden steht daher nichts im Weg.