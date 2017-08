Sommer, Sonne und Spaß für die Evangelische Jugend

Beim Besuch im „Hansapark“ hatten alle viel Spaß.

Holzminden (15.08.17). Die Evangelische Jugend hat unter Leitung von Kreisjungendwart Heiko Zufall und Jugenddiakon Hendrik Bahrenburg in den Sommerferien ihre Outdoortour zum Campingpark Augustfelde an der Plöner Seenplatte unternommen. Die 34 Teilnehmer im Alter von 12 bis 14 Jahren erlebten Fahrradtouren in die nahe gelegene Stadt Plön und querfeldein um den Vierer See, sie begeisterten sich an einer Erlebnis-Foto-Rallye in Plön oder fuhren mit dem Bus an den Ostseestrand an der Hohwachter Bucht.

Auf dem Campinggelände gab es ebenfalls viel zu erleben für die Jugendlichen. Die Gruppe spielte „Capture the Flag“ in neuer Version mit Poolnudeln. Lieder singen und Stockbrot backen am Lagerfeuer machten ebenso viel Spaß wie Wellness-Aktionen und Freundschaftsbänder knüpfen. Bei einem arabischen Abend führte einer der Gruppenleiter in Traditionen seines Heimatlandes ein und eröffnete der Gruppe ganz neue Einblicke in andere Kulturen.

Zu Wasser ging es dann mit „Aufgaben-Paddeln“ und einem Suchspiel in den mitgebrachten Kanus zur Sache. Dabei wurde außerdem geschwommen, geplanscht und die Badeinsel zum Sonnen und Spielen unsicher gemacht. In die Lüfte ging es letztlich beim Besuch im „Hansapark“, der für viele der Höhepunkt der Freizeit war. Die Mutigeren katapultieren sich hier in Achterbahnen mit halsbrecherischen Geschwindigkeiten in schwindelerregende Höhen.

Das wechselhafte Wetter in diesem Jahr stellte viele Zelte auf eine harte Probe. Wer nicht perfekt aufgebaut hatte, konnte in der Nacht die Luftmatratze trocknen. An der tollen Stimmung in der Gruppe konnte dies aber nichts ändern. Gemeinsames Kochen und abendliche Andachten ließen die Gruppe fest zusammenwachsen.

In den ersten zwei Ferienwochen im kommenden Jahr fährt die Evangelische Jugend nach Schweden – dann vermutlich aber ohne Zelt. Viele der mitreisenden Jugendlichen haben schon angekündigt: „Da fahren wir auch mit!“