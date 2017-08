Verkehrsbehinderungen während des Holzmindener Volks- und Schützenfestes

Holzminden (15.08.17). Das Holzmindener Volks- und Schützenfest findet in der Zeit vom 18. bis 21. August statt. Neben der Sperrung der Innenstadt für den großen Festumzug am Sonntag, 20. August, werden weitere verkehrsregelnde Maßnahmen getroffen:

Der Parkplatz Steinbreite ist ab sofort für den Aufbau der Fahrgeschäfte und Zelte gesperrt.

Am Sonnabend, 19. August, wird zusätzlich die „Kleine Steinbreite“ gesperrt, da dort der Zapfenstreich der Schützen stattfindet.

Für die Dauer der Festumzüge am Sonntag, 20. August, in der Zeit von etwa 14 bis 17.30 Uhr wird der gesamte Innenstadtbereich für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Für den überörtlichen Verkehr stehen die Umgehungsstraßen B 64/83 Richtung Höxter und Hameln sowie die B 497 Richtung Neuhaus/Uslar zur Verfügung.

Während des Festumzuges am Sonntag fahren die Busse der RBB die Haltestellen am Haarmannplatz zwischen 14 Uhr und 16 Uhr nicht an. Fahrgäste in Richtung Hameln oder Uslar müssen dann die Bushaltestelle am Bahnhof aufsuchen.

In der Fürstenberger Straße in Höhe der Luisenstraße gilt am Sonntag während des Festumzugs ein absolutes Haltverbot, weil dort der Schützenumzug wendet.

Die Ernst-August-Straße zwischen Böntalstraße und Wilhelmstraße wird am Sonntag für den Fahrzeugverkehr gesperrt, da vom Jahnplatz der „Große Festumzug“ durch die Stadt Holzminden erfolgt.

Für die Errichtung der Barrikade in der Wallstraße wird der Bereich zwischen Karlstraße und Lehmkuhle sowie Steinbreite am Sonntag ebenfalls gesperrt.

Die Besucher des Holzmindener Volks- und Schützenfestes werden gebeten, die öffentlichen Parkplätze Johannismarkt, Nordstraße, Billerbeck (HAWK), Bürgermeister-Schrader-Straße (Landkreis Holzminden) und Neue Straße (Stadtverwaltung) zu benutzen. Die Einwohner Holzmindens sollten nach Möglichkeit auf ihr Auto verzichten und die Innenstadt zu Fuß aufsuchen.