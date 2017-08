Elektrofischen: Biounterricht einmal anders

Schüler staunen über die naturgeschützte Mühlgroppe.

Eschershausen (15.08.17). Am Dienstagmorgen wurden ein Elektrofischen in der Lenne an der Worthbrücke durchgeführt, um Baggerarbeiten, bei denen ein großer Teil Kies entfernt werden soll, zu ermöglichen. Die Abtragung des Kies‘ soll verhindern, dass Wasser über die Schwellen tritt und diverse Keller voll laufen. Die Schüler der Klasse 8 des Wilhelm-Raabe-Schulzentrums Eschershausen verfolgten das Elektrofischen in ihrem Biologieunterricht. (tp)

