Aktionen des NABU zur Internationalen Fledermausnacht

: Es sind faszinierende Tiere: Das Foto zeigt die Flugsequenz von Wasserfledermäusen. Foto: Gerhard Mäscher

Kreis Holzminden (15.08.17). Jedes Jahr findet die „International Batnight“ am letzten August-Wochenende statt. In mehr als 35 Ländern bieten Naturschützer Veranstaltungen an, bei denen man mehr über das geheime Leben der Fledermäuse erfahren kann. Gleichzeitig soll auf die Bedrohung der Tiere aufmerksam gemacht werden: Viele Fledermausarten sind durch Wohnungsnot, Nahrungsknappheit und Lebensraumverlust gefährdet, dazu kommt eine große Zahl an Fledermäusen im Straßenverkehr und an Windrädern ums Leben. Der NABU fordert daher nicht nur unabhängige Gutachten über Fledermausvorkommen im Vorfeld der Planungen, sondern auch verpflichtende Untersuchungen zu Schlagopfern und dementsprechende Abschaltzeiten für bestehende Windkraftanlagen. Traditionell bietet der NABU Holzminden zur „Batnight“ drei Veranstaltungen an: Den Abendspaziergang am 25. August in Grave, das Fledermaus-Kinderfest am 26. August in Holzminden und am 27. August die Fledermaus-Exkursion zur Rothesteinhöhle am Ith. (tah)

