Leer stehendes Gebäude stürzt ein

Delligsen (15.08.17). „Gebäudeeinsturz“ lautete die Meldung, mit der die Freiwillige Feuerwehr Delligsen gestern Nachmittag von der Leitstelle zu einem Einsatz in die Dr.-Jasper-Straße gerufen wird. Vor Ort stellt sich heraus, dass es sich um einen Anbau mit Flachdach handelt, in dem sich einst eine Drogerie-Filiale befand. Die Geschäftsräume stehen seit längerem leer. Durch die starken Regenfälle der vergangenen Tage hat sich vermutlich so viel Wasser auf dem Dach gesammelt, dass es gestern zusammengebrochen ist. Die Feuerwehr hat den Einsatzort weiträumig abgesperrt, rückte aber schon relativ bald wieder ab. Personen wurden nicht verletzt. (rei)