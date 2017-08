Unfallflucht in Holzminden: Polizei sucht Zeugen

Holzminden (15.08.17). Am Sonnabendabend, 12. August, wurde gegen 20 Uhr bei der Polizei Holzminden eine Ölspur in dem Einmündungsbereich der Bundesstraßen 64 und 497 Richtung Pipping gemeldet. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort allerdings nicht nur ausgelaufene Betriebsstoffe fest, sondern eine Beschädigung im Bereich der Verkehrsinsel der B 497. Die dortige Ampel ist einem vermutlich grün farbenden Pkw zum Opfer gefallen und steht nun schief. Vermutlich ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer aus Richtung Pipping auf die B 64 zugefahren und aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Ampel geprallt. Danach muss er trotz Beschädigungen und auslaufender Betriebsstoffe die Fahrt forgesetzt haben. Weitere Fahrzeugteile wurden am Unfallort verloren, die Ermittlungen in Richtung eines Verursacherfahrzeuges stehen noch aus. Die Polizei fragt: Wer hat einen derartigen Unfall am Sonnabendabend beobachtet? Wer kann weitere Hinweise zu dem Verusacherfahrzeug geben? Hinweise bitte an die Polizei Holzminden unter 05531/958-115.