Deponiegegner errichten Luftgütemessnetz

Wangelnstedt/Lüthorst (16.08.17). Die Bürgerinitiative Lüthorst/Wangelnstedt und die Dasseler Grünen werden zur Kontrolle der Feinstaubbelastung ein internetgestütztes Luftgütemessnetz rund um die Aschedeponie Lüthorst/Wangelnstedt aufbauen und die Daten der Öffentlichkeit zugänglich machen. „Vor dem Hintergrund der erfolgenden Genehmigung für den Ausbau und die Erweiterung der Aschedeponie müssen wir Bürger Eigenverantwortung zum Schutz unserer Gesundheit übernehmen. Denn alle Politiker, ob nun in der Regierungsverantwortung oder in der Opposition befindlich, konnten in Fragen der VW Kraftwerksasche die Erweiterung nicht verhindern”, sagt René Malitte von der BI.

„Das Luftsensormessnetz dient der Kontrolle der Luftgüte sowie der Feststellung der Feinstaubanteile der Atemluft. Wir schaffen damit ein bürgernahes Melde- und Informationssystem für die Bevölkerung. Der Bürger muss jederzeit wissen, was auf der Deponie passiert und was in unsere Atemluft gelangen kann, bevor es zu spät ist”, sagt ein weiterer Vertreter von der BI Wangelnstedt namens „Lupi“.

„Die Idee haben wir von einer Stuttgarter BI übernommen, die mit ihrem stadtweiten Luftgütemessnetz, welches die Dieselfeinstaubemission in großen Teilen der Stadt nachweisen konnte, der Öffentlichkeit die tatsächliche Belastung ihrer Umwelt vor Augen führte. Das hatte einen Gerichtsbeschluss zur Androhung eines Fahrverbotes zur Folge”, sagt Jürgen Jackisch-Theisen von den Dasseler Grünen.

Die Bürgerinitiative will über die eingesetzten Messstationen nachweisen, dass die Grenzwerte für Staubemission öfter als vorhergesagt überschritten werden. Sofern die Grenzwerte regelmäßig überschritten werden, soll daraus ein Deponierungsverbot erwirkt werden. Und das unabhängig davon, ob und in welchem Umfang die Genehmigung der Erweiterung erfolgt. (tah)