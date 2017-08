Sportfreunde Lotte machen es am Ende deutlich

Torben Vogt brachte Schwung in die Brakeler Offensive.

Brakel (kf). Das Highlight für den Fußball-Landesligisten Spvg Brakel endete nicht mit einer Sensation. Die Nethestädter hatten die Sportfreunde Lotte aus der 3. Fußball-Bundesliga zu Gast. In der ersten Runde des Westfalenpokals hatte die Spielvereinigung das Traumlos bekommen, und die Freude war groß. Nicht nur innerhalb der Mannschaft, sondern auch im gesamten Umfeld. So strömten insgesamt 1.300 Zuschauer in das Brakeler Stadion und sahen einen couragierten Auftritt der Rot/Schwarzen. Dass der Gast die Aufgabe in Brakel ernst nehmen wird, war schon vor der Partie bekannt. Der Drittligist ließ den Landesligisten am Samstag noch beobachten und bot im Pokalspiel seine Top-Elf auf. Dennoch hielten die Brakeler, welche auf ihre zwei etatmäßigen Innenverteidiger verzichten musste, gut dagegen. Immer wieder versuchte es die Heimmannschaft spielerisch zu lösen und somit ergab sich ein schönes Fußballspiel für die Zuschauer. Doch innerhalb von zehn Minuten in der ersten Halbzeit war der Traum aus. Der Gast machte volle Lotte und erzielte dadurch drei Treffer. Somit ging es mit einem 0:3 Rückstand in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel wurde der Leistungsunterschied deutlicher. Beim Gastgeber wurden die Beine schwerer, und Lotte hatte nun immer wieder leichtes Spiel und baute den Vorsprung im zweiten Durchgang auf 8:0 aus. Doch zwischenzeitlich hatten die gut gelaunten Fans im Brakeler Thermo-Glas-Stadion schon den Torschrei auf den Lippen. Christopher Wetzler hatte die große Chance auf den Ehrentreffer zum 1:5, doch der Stürmer schoss das Leder über das Tor. Und somit sah es lange Zeit danach aus, als ob die Heimelf ohne eigenen Treffer bliebe. Doch in der letzten Minute der Nachspielzeit setze sich Viktor Thomas durch und schoss zum umjubelten 1:8 ein. Direkt danach pfiff der Unparteiische ab. Trotz der deutlichen Niederlage war Spvg-Trainer Sturm stolz auf seine Jungs und sagte: „Das war schon ein tolles Erlebnis. Meine Spieler werden jetzt sicherlich sehr müde Beine haben, denn sie mussten verdammt weite Wege gehen. Wenn wir Ballbesitz hatten, übte Lotte permanent Druck aus. Wir haben kein vernünftiges Passspiel zeigen können.“

Spvg Brakel: Ferranti, F.Derenthal (72. Thomas), Prib, Kling, Büsse, Schmitt, Wetzler, Suermann (65. Koch), Kühlert, Markus (60. Vogt), Hengst

SF Lotte: Buchholz, Schulze, Wendel, Heyer, Hohnstedt, Dej (46. Putze), Gorschlüter (46. Hober), Piossek, Rosinger, Oesterhelweg, Al Ghaddioui (65. Tankulic).