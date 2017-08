„Lasst uns das Schützenfest einläuten!“

Die Sappeure zeigten beim Grünholen ihren Zimmermannsklatsch.

Holzminden (16.08.17). So viel Grün hat es in der Stadt noch nie gegeben: 600 Fichten haben die Schützen Mittwoch geschlagen, um Holzminden zum Schützenfest herauszuputzen. Das Grünholen – es gehört zum großen Holzmindener Volksfest. Und es leitet das Schützenfest schon traditionell ein. „Lasst uns das Schützenfest einläuten!“, begrüßen Volker Meyer, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Holzmindener Schützenvereine und Schützengeneral Detlef Leonhardt die Schützen und die Sappeure, die „guten Geister“, die sich um das leibliche Wohl der Helfer kümmern und die Ehrengäste, die Mittwochmittag zu Erbsensuppe und einem Bier auf den Grillplatz in Neuhaus gekommen sind. Da liegen schon arbeitsreiche Stunden hinter den Schützen, die unter der Anleitung von drei Schneisenkommandanten in die Neuhäuser Forst gezogen sind und nach Anweisungen von Forstamtsleiter Lars Metje das Grün dort geschlagen haben, wo es sowieso weichen musste. (bs)

Lesen Sie mehr im TAH vom 17.08.17