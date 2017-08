„Es muss nicht immer eine Großstadt sein…“

Die Familie Piepenschneider verwandelt die Steinbreite zum Schützenfest in einen Kirmesplatz.

Holzminden (16.08.17). Dieter Piepenschneider steht mitten auf der Steinbreite, das Handy in der Hand, seine Männer im Blick. „Der Job“, sagt er, „ist nicht einfach“. Notfalls wird Tag und Nacht gearbeitet. Das ist auch in Holzminden so. Damit aus der Steinbreite ein Kirmesplatz entsteht, der seinen Namen wirklich zu Recht trägt, müssen die Männer und Frauen von Piepenschneiders ranklotzen. In Holzminden waren sie vor zwei Jahren das erste Mal – und sie kamen mit dem Versprechen, die Schützenfest-Kirmes wieder groß zu machen. Die Attraktion damals: eine Mini-Achterbahn. Die ist auch diesmal wieder mit dabei – dazu der „Dschungeltrain“, das ist eine Berg- und Talbahn, das Rundfahrgeschäft „HalliGalli“ und ein Autoscooter. (bs)

