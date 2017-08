Wohngruppe „Rückenwind“ bietet jungen Flüchtlingen Halt und Orientierung

Mitarbeiter und Jugendliche sind schnell ein gutes Team geworden, leben hier wie in einer familiären Wohngemeinschaft.

Holzminden (16.08.17). Seit mehr als 18 Monaten gibt es in Holzminden die Gruppe „Rückenwind“, eine betreute Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA genannt), junge Flüchtlinge zwischen 16 und über 18 Jahre, die es auf ihrer Flucht nach Deutschland in den Landkreis Holzminden verschlagen hat. Mit der Einrichtung und Eröffnung einer solchen Wohngruppe in der Kreisstadt, recht zentrumsnah gelegen, hat der Verein für Sozialpädagogik neues Terrain betreten – und macht sehr gute Erfahrungen. (spe)

