Eschershausen: eine Herzensangelegenheit

Professor Biegel mit seiner Gattin (links), sowie der Vorsitzenden des Heimat- und Kulturvereins Ingrid Reuther, Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Anders und der Geschäftsführerin der internationalen Raabegesellschaft, Dr. Angela Klein.

Eschershausen (16.08.17). Kein anderer Name ist mit der Würdigung des Lebens und des Wirkens Wilhelm Raabes so verbunden, wie der des 1947 in Mannheim geborenen Historikers Gerd Biegel. Am 26. Mai feierte der langjährige Präsident der internationalen Raabegesellschaft seinen 70. Geburtstag. Jetzt würdigte der Heimat- und Kulturverein der Raabestadt Eschershausen die Arbeit und das Wirken Professor Biegels mit einer Feierstunde in der Aula des Wilhelm-Raabe-Schulzentrums. (jbo)

