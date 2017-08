Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Holzminden (17.08.17). Am Donnerstagmorgen gegen 8.40 Uhr befuhr eine 32-jährige Holzmindenerin mit ihrem Fahrrad die Straße Unter dem Kiekenstein in Holzminden. Dabei wollte sie ein geparktes Auto passieren und links an diesem vorbeifahren. Als die 68-jährige Fahrzeugführerin des VW Golf unvermittelt die Fahrertür öffnete, stieß die Fahrradfahrerin gegen die geöffnete Fahrzeugtür und stürzte zu Boden. Durch den Unfall wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Holzmindener Krankenhaus gebracht werden. Am Auto und am Fahrrad entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 800 Euro.