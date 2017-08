Höxter: Busentführer kommt vor Gericht

Zugriff auf dem Parkplatz Godelheimer Straße in Höxter.

Höxter/Paderborn (17.08.17). Der Busentführer von Höxter muss sich vor Gericht verantworten. Fast fünf Monate nach der Tat hat die Paderborner Staatsanwaltschaft Anklage gegen den 47-Jährigen erhoben. Der Vorwurf: Geiselnahme. Am 24. März soll der 47-Jährige in Höxter einen Linienbus in seine Gewalt gebracht und den Busfahrer als Geisel genommen haben. Es war der Beginn einer rund 180 Kilometer langen Irrfahrt, die durch die Kreise Höxter und Holzminden führte. Sie endete auf einem Parkplatz bei Höxter, als der Mann austreten musste und die Polizei zugreifen konnte. Auslöser für die Tat waren wohl private Probleme.

