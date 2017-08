In Zukunft jung und multimedial

Christian Rieke, Walter Waske und Christian Perl (von links) vor engagierten Ehrenamtlichen und Unterstützern des Freundeskreises Glasmuseum Boffzen.

Boffzen (17.08.17). Walter Waske redet an diesem Vormittag mehrmals von Mut und von Mutmachern. Beides würde gebraucht, um wichtige Weichen für die Zukunft des Glasmuseums Boffzen zu stellen. Eine junge, multimediale Zukunft soll es werden. Eine, die eine neue Generation von Ehrenamtlichen mobilisieren kann. Eine, die dem Museum zur ihm gebührenden Bedeutung und Würdigung verhilft. Und natürlich eine, die Besucher in Scharen anlockt. Dafür hat der Freundeskreis Glasmuseum e.V., dessen Vorsitzender Waske ist, bereits ein Konzept vorliegen, mit dem sich der Verein um Mittel des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur bewirbt. Allerdings muss zuvor noch eine Hürde übersprungen werden: Der Gemeinderat nämlich. Um an die angepeilten 50.000 Euro Fördergelder zu kommen, müsste die Gemeinde Boffzen 13.500 Euro gegenfinanzieren. (rei)

Lesen Sie mehr im TAH vom 18.08.17