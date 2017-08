Tanzen, Hoopen und Staunen

Hooptal-Festival mit Akrobatikshow steigt zum dritten Mal im Hooptal Stadtoldendorf.

Stadtoldendorf (17.08.17). Es wird wieder „gehoopt“ oder besser gesagt „Hula hoopt“, denn am morgigen Sonnabend, 19. August, steigt um 21 Uhr das dritte Hooptal-Festival im Hooptal Stadtoldendorf. Zahlreiche Hula-Hoop-Akrobaten aus aller Welt treffen sich seit drei Jahren hier im Weserbergland und präsentieren einzigartige Choreographien in einer atemberaubenden Show von Happyhooping. Die Vorbereitungen dafür sind momentan voll im Gange, so dass eigentlich nur noch das Wetter mitspielen muss. Aber egal wie es kommt, für die „Hooper“ sei das Festival ohnehin stets etwas besonderes. (tp)

