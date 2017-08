Azubi-Champ von Ministerin ausgezeichnet

Ausbildungs-Helden: Rolf Schaar (links) und Tocher Kirsten (Zweite von rechts) mit Azubi-Team erhielten den Preis von Ministerin Frauke Heiligenstadt (rechts).

Eschershausen (17.08.17). Als besonders verlässlichen Partner für eine gute Ausbildung im Handwerk zeichnete die Niedersächsische Kultusministerin Frauke Heiligenstadt die Schaar-Gruppe in Eschershausen aus. Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert. „Die Schaar-Gruppe engagiert sich über Maßen für ihre Auszubildenden und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagte Heiligenstadt anlässlich der Preisübergabe. „Sie stellt in besonderer Weise dar, wie verbunden ein mittelständischer Betrieb in einer Region sein kann, die angesichts der demographischen Entwicklung vor besonderen Herausforderungen steht.“ (tah)

Lesen Sie mehr im TAH vom 18.08.17