VfL Dielmissen landet Überraschungs-Coup

Gemeinsam klären die Dielmisser Alexander Kremer (rechts) und Jan Warnecke (links) die Situation. Der Lenner Kevin Klassen (Mitte) ist machtlos.

Kreis Holzminden (18.08.17). Neben dem Top-Spiel in Deensen gestern Abend (s. Extrabericht) standen noch vier weitere Spiele in der Fußball-Kreisliga-Begegnungen auf dem Programm. Die Überraschung des Spieltages sollte aber dem VfL Dielmissen gelungen sein, der in Lenne 2:1 gewinnen konnte.

Tuspo Grünenplan – MTSV Eschershausen 2:1 (2:0). Der MTSV trat mit elf Spielern an, die kämpferisch überzeugten und dem Favoriten ein Duell auf Augenhöhe boten. „Am Ende hätte sich der Tuspo nicht beschweren können, wenn die Partie 4:4 ausgegangen wäre, aber wir haben nunmal unglücklich verloren“, meinte MTSV-Fachwart Andreas Pohsner. Seine Elf habe gerackert und gekämpft bis zum Umfallen, sei aber am Ende nicht belohnt worden. Tore: 1:0 Marvin Lipke (32.), 2:0 René Göbel (43,.), 2:1 Yothin Thondee (70.).

TSV Lenne – VfL Dielmissen 1:2 (1:1). Nach einem mehr oder weniger einseitigen Spiel stand der TSV Lenne am Ende mit leeren Händen da. Ohne das Duo Eddi & Andrej, das normalerweise für den richtigen Takt sorgt, fehlte dem TSV die zündenden Ideen. „Wir müssen natürlich auch ohne die beiden klar kommen, Chancen hatten wir genug. Der VfL kann sich über einen glücklichen Sieg freuen“, meinte ein TSV-Betreuer nach Spielende. Bedanken könnten sich die Spieler bei ihrem Keeper, der sensationelle Paraden gezeigt habe, während der TSV nicht clever genug agiert habe. Tore: 0:1 Alexander Jachmann (2.), 1:1 Niclas Mönkemeyer (32.), 1:2 Mark Meier-Mahlert (53; FE).

SG Bodenwerder/Kemnade – FC Boffzen 1:3 (1:2). Die Gastgeberin ging bei ihrer Saisonpremiere in der 21. Minute durch Cedric-Pascal Eilers in Führung. Dieser Treffer wirkte wie ein Weckruf auf die Gäste, die von nun an stärker wurden und noch vor der Pause das Blatt wenden konnten. René Wenzel und Torben Röttger trafen zur 2:1-Führung. Nach dem Seitenwechsel machte der FC da weiter, wo er aufgehört hatte. Abermals Wenzel traf zum Endstand. „Der Sieg hätte bei besserer Chancenverwertung auch deutlicher ausfallen können“, meinte FC-Sprecher René Wenzel nach Spielende.

TSV Pegestorf – FC Stadtoldendorf 1:3 (1:1). Mit der dritten Niederlage im dritten Spiel ist der Pegestorfer Fehlstart perfekt. „Es war ein schlechtes Spiel, wir hätten zwei bis drei Tore mehr schießen müssen“, meinte FC-Trainer David Bisset im Gepsräch mit dem TAH. So sei er zwar mit dem Ergebnis zufrieden, nicht aber mit der Leistung seiner Elf. Insgesamt sei der FC ein verdienter Sieger. (ue)