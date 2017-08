Schutzengel und technische Ausstattung verhindern schlimme Unfallfolgen

Der Mini wurde nach der Kollision mit zwei Bäumen und dem Überschlag total beschädigt.

Ammensen (17.08.17). Einen Schutzengel hatte eine 27-jährige Frau, die mit ihrem Mini auf der B3 bei Ammensen verunglückte und mit ihrem Wagen auf dem Dach liegen blieb.

Am Donnerstag gegen 12.30 Uhr befuhr die Frau aus Elze mit ihrem Mini Cooper die Bundesstraße 3 von Delligsen in Richtung Einbeck. In einem leicht kurvigen Bereich kurz vor der Ortschaft Ammensen kam die Fahrerin aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte trotz Gegenlenkens zwei Straßenbäume und blieb nach Überschlag auf der Bundesstraße auf dem Dach liegen.

Vorbeikommende Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes um die Frau. Diversen ausgelösten Airbags im Neuwagen ist es wohl zu verdanken, dass die Frau nur Schürfwunden davongetragen hat und nur für kurze Zeit zur Beobachtung im Krankenhaus Alfeld verbleiben muss.

Zur Bergung des total beschädigten Neuwagens war ein Abschleppfahrzeug mit Kran erforderlich. Kräfte der Feuerwehren aus Ammensen und Varrigsen kümmerten sich gemeinsam mit der Straßenmeisterei Eschershausen um die Beseitigung von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme für etwa 75 Minuten voll gesperrt.

Zur Unfallaufnahme sowie Ableitung des überörtlichen Verkehrs waren insgesamt vier Streifenwagen der Polizeidienststellen in Alfeld und Stadtoldendorf eingesetzt. (tah)