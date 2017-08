Durch die eigenen Fehler geschlagen

Der Deenser Maik Heinze (in blau) muss sich mit dem Angriff des Beveraner Omar Marong (rechts) erwehren.

Deensen (18.08.17). „Da hat uns mal wieder unsere eigene Cleverness geschlagen“, sagte MTV-Trainer Werner Brennecke nach der 1:2-Niederlage gegen den VfR Deensen. Dabei waren die Erwartungen nach dem grandiosen 6:0-Erfolg gegen den TSV Pegestorf so hoch seitens der Brennecke-Elf als man gestern Abend zum Spiel der Fußball-Kreisliga beim VfR Deensen gastierte. Dass es ein hart umkämpftes Spiel werden würde, war beiden Teams im Vorfeld schon klar. Dennoch ging der Gast aus Bevern als Favorit in dieses Spiel. Nach acht Minuten setzte es jedoch direkt eine Überraschung als Schiri Karsten Rau, nach unnötigem Foul vom MTVer Lennart Reinecke auf den Punkt zeigte. Den nachfolgenden Elfmeter verwandelte Alexander Sommer zur 1:0-Führung für den VfR Deensen. Das Spiel selbst war über weite Strecken jedoch mehr Krampf als Kampf, da häufige Ballverluste, ungenaues Passspiel und zahlreiche Annahmefehler den Spielfluss immer wieder behinderten. Mit dem Spielstand von 1:0 ging es letztlich in die Pause. Die zweite Hälfte knüpfte jedoch überwiegend an der ersten an, was den Spielfluss betraf. Ein Highlight gab es jedoch trotzdem in der 60. Minute als Johannes Pötter einen Freistoßhammer aus circa 25 Metern zum 1:1-Ausgleich einnetzte. In der Schlussphase entwickelten sich dann nochmal vermehrt Chancen für den MTV, die allesamt erfolglos blieben. Den „Schlag ins Gesicht“ gab es für die Brennecke-Elf in der Nachspielzeit durch Patrick Fritz, der den VfR nach Ecke erneut in Führung brachte. Kurz darauf beendete Schiri Rau ein Spiel, das eigentlich keinen Gewinner verdient gehabt hätte. VfR-Trainer Günter Weber war mit dem 2:1 am Ende sichtlich zufrieden: „Am Ende haben wir vielleicht etwas glücklich gewonnen, aber in der Summe keineswegs unverdient, da wir in Hälfte eins mehr Tore machen mussten“. VfR Deensen: Andre Ahrens, Patrick Fritz, Andreas Vogel, Marius Dörrier, Yannik Löhner, Fabian Klenke, Manuel Nack, Jannis Rusch, Alexander Sommer, Maik Heinze, Dennis Wollenberg. MTV Bevern: Hendrik horstkotte, Mark Sünnemann, Kai Engelmann, Yaasin Moxamüd Cisse, Maximillian Schatte, Omar Marong, Ludger Asche, Lennart Reinecke, Johannes Pötter, Johannes Knödel, Fabian Verwohlt. (ue)