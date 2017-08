Wer hat die Scheibe eingeworfen?

Reileifzen (18.08.17). Von einem bislang unbekannten Täter wurde eine große Glasscheibe des Bushaltestellenunterstandes in Reileifzen zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Tatzeugen, die dort anwesend waren, sich zu melden.

Tatort ist die Bushaltestelle in Reileifzen, Lange Straße, in Höhe Hausnummer 17 A. Nach bisherigen Ermittlungen wurde die Scheibe am Donnerstag, gegen 7.15 Uhr, durch einen Steinwurf zerstört. Zu dieser Zeit wartete eine Schülergruppe dort auf den Bus. Polizeioberkommissar Axel Wistuba, der bereits erste Befragungen durchgeführt hat, geht davon aus, dass es weitere direkte Tatzeugen gibt. Er bittet daher alle, die Hinweise auf den Täter geben können, sich zu melden. „Möglich ist auch, dass der Werfer gar nicht die Absicht hatte, die Scheibe zu treffen“, so Oberkommissar Wistuba. Er appelliert daher an den möglichen Verursacher des Schadens, sich freiwillig zu melden.

Hinweise, die zur Aufklärung dieses Falles beitragen können, erbittet die Polizei in Holzminden unter der Telefonnummer 05531/9580.