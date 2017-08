Trainer Wienecke ist nicht wirklich zufrieden

Der Lenner David-Christian Wagner (am Boden) trennt den Hehlener Benjamin Langner fair vom Ball.

Kreis Holzminden (18.08.17). Mit Wochenspielen hat die Fußball-Kreisklasse ihren dritten Spieltag über die Runden gebracht. Am Wochenende ist für die meisten Teams spielfrei, da das Achtelfinale um den Fußball-Kreispokal ausgetragen wird. Aus dieser Spielklasse sind aber nur noch der VfR Hehlen, der SV Holzminden II und der FC Hohe/Brökeln dabei.

SG Lenne/Wangelnstedt – VfR Hehlen 3:5 (2:2). In der Anfangsphase war der VfR Hehlen die dominante Mannschaft. So kam sie auch durch einen Torwartfehler der Gastgeber zum glücklichen 1:0. Die SG kämpfte, musste aber das 2:0 durch einen Freistoß hinnehmen. In der Folge brachte SG-Trainer Michael Proske mit Daniel Schlender einen weiteren Stürmer. Dieser wirbelte die Abwehr der Gäste durcheinander. Kurz nach seiner Einwechslung erzielte er den Anschlusstreffer und nur wenige Zeigerumdrehungen später den 2:2-Pausenstand. In der zweiten Hälfte ließen die Kräfte bei der Proske-Elf nach, und der VfR bekam erneut Oberwasser. Die Treffer zum 2:3 und 2:4 waren die Folge. Erst kurz vor Schluss konnte die SG nochmal auf 3:4 verkürzen. In der Folge löste die Gastgeberin die Abwehr auf und kassierte noch das Tor zum 5:3. „Ich bin nicht wirklich zufrieden, wir haben das nicht so gemacht, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern nach 20 Minuten das Spielen eingestellt. Die deutlichen Worte zu Halbzeit haben auch nur bis zur 67. Minute gereicht. Wir werden das Spiel sicherlich noch aufarbeiten, aber erstmal konzentrieren wir uns auf das Pokalspiel am Sonntag“, meinte VfR-Trainer Markus Wienecke. Tore: 0:1 Dennis Düsterwald (10.), 0:2 Benjamin Kruse (17.), 1:2 Daniel Schlender (34.), 2:2 Daniel Schlender (36.), 2:3 Dennis Düsterwald (48.), 2:4 Benjamin Kruse, 3:4 Tobija Stemmer (89.), 3:5 Benjamin Kruse (90.).

TSV Kaierde – MTSV Eschershausen II 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Nicolas Deiters (19.), 2:0 Nicolas Deiters (51.), 3:0 Julian Brennecke (77.), 4:0 Julian Brennecke (90 + 1).

SV Holzminden II – TSV Ottenstein 5:0 (2:0). Mohammad Hussein (5.), 2:0 Nabil Hussein (15.,), 3:0 Senel Yilmaz (68.), 4:0 Hamsi Ahmad (74.), 5:0 Ali Chaabu (83.).

SG Heinade/Deensen II – MTV Bevern II 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Eugen Kraus (20.), 1:1 Florian Ohrmann (55.), 2:1 Marvin Kirschnick (57.), 2:2 Andreas Krummacker (62.).

VfB Negenborn – SG GoLüWa 0:8 (0:4). Tore: 0:1 Can Fikri Yasar (5.), 0:2 Mohammad Arabzada (12.), 0:3 Alexander Schlund (17.), 0:4 Alexander Schlund (38.), 0:5 Alexander Schlund (51.), 0:6 Fabian Oehme (71.), 0:7 Fabian Oehme (71.), 0:8 Tien Dat Nguyen (76.). SV Rühle – TSV Kirchbrak II 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Waldemar Kroter (2.), 0:2 Waldemar Kroter (90.), 1:2 Lars Beismann (90 + 2).